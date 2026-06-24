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Mercado financeiro Bolsas da Europa recuam com pressão de ações de defesa; Rheinmetall despenca 15% Ações de defesa perderam força depois que a revista Der Spiegel e o jornal britânico Financial Times noticiaram que a Alemanha está abandonando o plano de construir seis fragatas F126

As bolsas europeias operam majoritariamente em baixa na manhã desta quarta-feira (24), pressionadas por ações do setor de defesa, após relatos de que o governo alemão pretende desistir do plano de construir um novo modelo de navio de guerra.

As ações de defesa perderam força depois que a revista Der Spiegel e o jornal britânico Financial Times noticiaram que a Alemanha está abandonando o plano de construir seis fragatas F126, que teria sido o maior projeto da história da Marinha do país.

A fabricante de armamentos Rheinmetall, vista como grande beneficiária de contratos do governo alemão, tombava 15%. Entre outras empresas do setor, Renk, Hensoldt e Leonardo caíam de 4% a 6%. Já a TKMS - que trabalha em uma alternativa ao programa - saltava mais de 9%.

No cenário geopolítico, o petróleo cai pelo terceiro dia seguido, diante de sinais de gradual normalização do fluxo no Estreito de Ormuz após o acordo de paz provisório entre EUA e Irã. No começo da manhã, o Brent recuava cerca de 1,5%, para menos de US$ 76 por barril, o menor nível desde 27 de fevereiro, um dia antes do início da guerra de Washington e de Israel contra o Irã.

Na agenda de indicadores, o índice Ifo de sentimento das empresas alemãs subiu a 85,6 pontos em junho, mas ficou ligeiramente abaixo do esperado.

Às 6h57 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,03% e a de Frankfurt recuava 0,97%, enquanto a de Paris subia 0,16%. Já as de Milão, Madri e Lisboa registravam baixas de 0,39%, 0,35% e 0,75%.

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