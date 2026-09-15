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Mercado Financeiro Bolsas da Europa recuam com queda de bancos e temor inflacionário com petróleo em alta Por volta das 6h25 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 caía 0,77%, para 631,08 pontos

As bolsas europeias recuam na manhã desta terça-feira, pressionadas por ações de bancos, enquanto a disparada do petróleo e a alta dos rendimentos dos Treasuries reduzem o apetite por risco antes da decisão de juros do Federal Reserve (Fed) desta semana.

Por volta das 6h25 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 caía 0,77%, para 631,08 pontos. O setor bancário recuava 1,20%.

O petróleo avança pelo segundo dia consecutivo em meio à escalada das tensões no Oriente Médio, o que reforça temores inflacionários e sustenta expectativas de que grandes bancos centrais elevem juros neste ano. No começo da manhã, o Brent saltava 2,4%, para mais de US$ 108 por barril.

As chances de que o Fed eleve os juros básicos dos EUA amanhã são superiores a 90%, segundo ferramenta do CME Group. A perspectiva de aperto monetário levou o rendimento da T-note de 10 anos a atingir o maior nível desde 2007 nesta madrugada.

O Banco da Inglaterra (BoE) e o Banco do Japão também revisarão juros nos próximos dias.

Na agenda europeia, destaque para o índice ZEW de expectativas econômicas da Alemanha, que subiu para 34,7 em setembro, mas ficou abaixo do esperado.

Às 6h42 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,63%, a de Paris recuava 0,62% e a de Frankfurt cedia 0,54%. Já Milão, Madri e Lisboa tinham perdas de 0,51%, 0,18% e 0,10%, respectivamente.

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