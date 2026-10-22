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Mercado Financeiro Bolsas da Europa recuam com salto do petróleo, balanços e temores sobre IA Por volta das 6h35 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 caía 1,07%, a 637,62 pontos

As bolsas europeias recuam na manhã desta quinta-feira, devolvendo os ganhos de ontem, enquanto investidores repercutem balanços corporativos e monitoram os preços do petróleo, que voltaram a disparar em meio a tensões renovadas no Oriente Médio. Temores ligados à inteligência artificial (IA) também pesam sobre o apetite por risco.

Por volta das 6h35 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 caía 1,07%, a 637,62 pontos.

Na temporada de balanços, o grupo francês de artigos de luxo Hermès tombava 7,7% em Paris, após registrar desaceleração do crescimento das vendas no terceiro trimestre.

Já o britânico Barclays caía marginalmente em Londres, reduzindo perdas de mais cedo, após abrir a temporada de balanços do setor bancário europeu com lucro e receita abaixo do esperado. O subíndice de bancos, no entanto, recuava 2,6%.

O setor europeu de tecnologia, por sua vez, caía 2,3%, à medida que preocupações com o ritmo e o retorno dos agressivos investimentos em IA ganharam força após a Tesla reduzir sua meta de capex para 2026, em balanço divulgado no fim da tarde de ontem.

A alta do petróleo também contribui para a aversão ao risco. No começo da manhã, o Brent avançava 3,2%, para mais de US$ 112 o barril, após notícias sobre ataques do Irã a navios no Estreito de Ormuz.

Às 6h50 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,59%, a de Paris recuava 1,54% e a de Frankfurt cedia 1,18%. Milão, Madri e Lisboa tinham perdas de 1,96%, 1,82% e 0,83%, respectivamente.



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