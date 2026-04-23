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Conflito Bolsas da Europa recuam com tensões no Oriente Médio e após balanços e PMIs Por volta das 6h55 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,46%, a 611,08 pontos

São Paulo, 23/04/2026 - As bolsas europeias operam em baixa na manhã desta quinta-feira, enquanto investidores monitoram as tensões entre EUA e Irã, que mantêm o petróleo em alta, além de balanços corporativos e dados de atividade que mostram o impacto do conflito no Oriente Médio.

Por volta das 6h55 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,46%, a 611,08 pontos.

Ontem, o Irã apreendeu dois navios no Estreito de Ormuz e os EUA interceptaram pelo menos três petroleiros com bandeira iraniana em águas asiáticas, embora o presidente Donald Trump tenha estendido a trégua entre os dois países por tempo indeterminado, na tentativa de viabilizar uma segunda rodada de negociações entre Washington e Teerã.

O ambiente indefinido no Oriente Médio impulsiona os preços do petróleo pelo quarto dia consecutivo. Há pouco, o Brent subia quase 2%, para nível próximo de US$ 104 por barril.

Na temporada de balanços, a ação da Saab caía 1,6% em Estocolmo no horário acima, após a empresa de defesa sueca alertar sobre um aperto na oferta de componentes, apesar de ter mantido suas projeções de crescimento para o médio prazo.

Por outro lado, a L'Oréal saltava mais de 8% em Paris, dando alguma sustentação à bolsa francesa, após a gigante de cosméticos divulgar vendas acima do esperado e expressar otimismo sobre a perspectiva do mercado global de beleza.

No âmbito macroeconômico, o PMI composto da zona do euro caiu para 48,6 em abril (leituras abaixo de 50 indicam contração), refletindo os efeitos das hostilidades no Oriente Médio. O do Reino Unido, por outro lado, subiu para 52 neste mês, sinalizando a continuidade da expansão.

Às 7h10 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 1,05%, a de Paris recuava 0,13% e a de Frankfurt cedia 0,67%. As de Milão, Madri e Lisboa, por sua vez, tinham respectivas quedas de 0,55%, 1,36% e 0,13%.

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