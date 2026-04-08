A- A+

Guerra no Oriente Médio Bolsas da Europa saltam com alívio após cessar-fogo de duas semanas entre EUA e Irã Por volta das 6h35 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 saltava 3,68%, a 612,34 pontos

São Paulo, 08/04/2026 - As bolsas europeias operam em forte alta na manhã desta quarta-feira, à medida que o acordo de cessar-fogo entre EUA e Irã trouxe alívio aos mercados globais.

Por volta das 6h35 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 saltava 3,68%, a 612,34 pontos. Se a tendência persistir, o índice poderá garantir seu maior ganho diário em um ano, segundo a Reuters.

Na noite de ontem, EUA e Irã fecharam um cessar-fogo de duas semanas. Os americanos anunciaram a interrupção imediata dos ataques e, em troca, Teerã aceitou reabrir o Estreito de Ormuz, por onde passa um quinto do comércio mundial de petróleo e gás. Há pouco, o petróleo tipo Brent recuava 13,5%, enquanto o futuro do gás natural liquefeito (GNL) na Europa caía 15,5%.

Mediada pelo Paquistão, a trégua foi anunciada duas horas antes de expirar o prazo dado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, para exterminar "uma civilização inteira" caso a importante rota comercial não fosse reaberta.

No noticiário macroeconômico, as vendas no varejo da zona do euro diminuíram 0,2% em fevereiro ante janeiro, contrariando a previsão de estabilidade. Na Alemanha, as encomendas à indústria subiram 0,9% no mesmo período, praticamente em linha com o consenso de analistas.

Às 6h48 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 2,48%, a de Paris avançava 4,05% e a de Frankfurt ganhava 4,42%. As de Milão e Madri tinham respectivas altas de 3,50%% e 3,26%. Já a de Lisboa oscilava perto da estabilidade.

Veja também