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Mercado Financeiro Bolsas da Europa sobem após balanços, mas impasse entre EUA e Irã limita ganhos Por volta das 6h35 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha modesto avanço de 0,17%, a 609,90 pontos

São Paulo, 28/04/2026 - As bolsas europeias operam em alta na manhã desta terça-feira, enquanto investidores digerem balanços corporativos, mas os ganhos são limitados pelo impasse diplomático nas negociações de paz entre Estados Unidos e Irã.

Por volta das 6h35 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha modesto avanço de 0,17%, a 609,90 pontos.

Em Londres, a BP avançava mais de 3% após a petrolífera britânica mais do que dobrar o lucro no primeiro trimestre, em meio ao impacto da guerra no Oriente Médio nos preços de energia Por outro lado, o Barclays caía 0,40% no mercado inglês após divulgar lucro aquém do esperado e provisões elevadas, em parte relacionadas a um caso de fraude. Após o fechamento dos mercados, está previsto o balanço da Airbus.

As conversas entre EUA e Irã, por sua vez, seguem aparentemente estagnadas.

O presidente dos EUA, Donald Trump, e sua equipe de segurança nacional discutiram ontem uma proposta do Irã para reabrir o Estreito de Ormuz - por onde transita cerca de 20% do petróleo mundial -, mas não estão necessariamente "considerando" a oferta, segundo a secretária de Imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt.

Para reabrir o estreito, Teerã exige que os EUA cancelem o atual bloqueio a portos iranianos e adiem conversas sobre o programa nuclear iraniano, segundo relatos da Axios e da Associated Press.

O quadro de indefinição mantém os preços do petróleo em alta pelo segundo dia consecutivo. Há pouco, o Brent avançava quase 3%, para mais de US$ 104 por barril.

Às 6h48 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,47%, a de Paris avançava 0,22% e a de Frankfurt ganhava 0,14%. As de Milão, Madri e Lisboa, por sua vez, tinham altas de 1,14%, 0,89% e 1,26%, respectivamente.



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