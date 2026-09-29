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Mercado Financeiro Bolsas da Europa sobem com ações de tecnologia, mas petróleo caro limita ganhos Por volta das 6h25 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,48%, a 641,75 pontos

As bolsas europeias avançam na manhã desta terça-feira (29), impulsionadas por ações de tecnologia, embora os preços elevados do petróleo limitem os ganhos.

Por volta das 6h25 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,48%, a 641,75 pontos.

O setor de tecnologia se destacava, com alta de 1,9%, após a Reuters divulgar que a Anthropic está apostando fortemente que a inteligência artificial transformará a economia global de forma mais profunda do que a industrialização, a eletricidade e a internet, segundo o prospecto de sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) de ações.

O apetite por risco, porém, é limitado pelo petróleo, que segue em níveis elevados, em meio a um impasse nas negociações entre EUA e Irã para encerrar o conflito no Oriente Médio, iniciado há sete meses. No começo da manhã, o Brent oscilava em torno da estabilidade.

Na agenda econômica, o índice de sentimento econômico da zona do euro - que mede a confiança de setores corporativos e dos consumidores - recuou para 97,9 pontos em setembro, frustrando expectativas de alta.

Às 6h41 (de Brasília), a Bolsa de Londres avançava 0,27%, a de Paris subia 0,14% e a de Frankfurt ganhava 0,42%. Milão, Madri e Lisboa tinham altas de 0,77%, 0,54% e 0,13%, respectivamente.



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