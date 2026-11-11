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Mercado Financeiro Bolsas da Europa sobem com CoreWeave e Siemens Energy e apetite por ações de IA Por volta das 6h40 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,26%, a 660,03 pontos

As principais bolsas europeias operam em alta na manhã desta quarta-feira (11), com o apetite por ações ligadas à inteligência artificial (IA) se fortalecendo após resultados sólidos da empresa americana de computação em nuvem CoreWeave e projeções otimistas da Siemens Energy, vista como potencial beneficiária do ciclo de investimentos em infraestrutura para IA.

Por volta das 6h40 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,26%, a 660,03 pontos.

O subíndice de tecnologia subia 1,8% no horário acima, após a CoreWeave divulgar balanço trimestral melhor do que o previsto.

Em Frankfurt, a Siemens Energy saltava 8,2%, depois que a fabricante alemã de equipamentos para o setor de energia elevou suas metas de rentabilidade até 2030, na esteira de um ano fiscal recorde. Em Paris, as concorrentes Schneider Electric e Legrand avançavam 2,4% e 1,5%, respectivamente.

A recuperação do petróleo após dois dias de queda, porém, inspirava alguma cautela, um dia depois de dados da inflação ao consumidor (CPI) dos EUA acima do esperado impulsionarem expectativas de novas altas de juros pelo Federal Reserve (Fed). No começo da manhã, o Brent avançava 1,4%.

Às 6h55 (de Brasília), a Bolsa de Londres avançava 0,28%, a de Paris subia 0,35%, a de Frankfurt ganhava 0,64% e a de Lisboa tinha alta de 0,21%. Por outro lado, Milão e Madri recuavam 0,09% e 0,15%, respectivamente.

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