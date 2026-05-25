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Mercado Financeiro Bolsas da Europa sobem com esperança de acordo entre EUA e Irã e queda do petróleo Por volta das 6h25 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,78%, a 629,97 pontos

São Paulo, 25/05/2026 - As bolsas europeias operam em alta na manhã desta segunda-feira, à medida que as esperanças de um acordo de paz entre Estados Unidos e Irã aumentaram no fim de semana, derrubando as cotações do petróleo e aliviando preocupações sobre a perspectiva da economia mundial.

Por volta das 6h25 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,78%, a 629,97 pontos, aproximando-se de níveis vistos pela última vez no fim de fevereiro, antes de EUA e Israel lançarem ataques conjuntos contra o Irã, segundo a CNBC.

A maioria dos setores subia no horário acima, com destaque para o de viagem e lazer (+1,8%) e o bancário (+1,4%).

O presidente Donald Trump disse, em uma publicação na Truth Social ontem, que as negociações com o Irã estavam "prosseguindo de maneira ordeira e construtiva", acrescentando que havia dito a seus representantes para "não se apressarem em fechar um acordo, pois o tempo está a [seu] favor".

Enquanto isso, autoridades regionais disseram ontem que os EUA estão perto de chegar a um acordo com o Irã que encerraria a guerra, reabriria o Estreito de Ormuz - por onde transita 20% do petróleo mundial - e faria com que Teerã abrisse mão de seu estoque de urânio altamente enriquecido.

No começo da manhã, o petróleo Brent caía mais de 5%, para cerca de US$ 95 por barril, voltando a ficar abaixo do importante nível de US$ 100 por barril.

A liquidez na Europa tende a ser mais restrita hoje, devido a feriados no Reino Unido e nos EUA, que mantêm os mercados locais fechados.

Às 6h41 (de Brasília), a Bolsa de Paris subia 1,44%, a de Frankfurt avançava 1,39% e a de Milão ganhava 0,99%. As de Madri e Lisboa tinham altas de 1,72% e 0,59%, respectivamente.



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