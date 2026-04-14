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Guerra no Oriente Médio Bolsas da Europa sobem com esperança de nova rodada de negociações entre EUA e Irã Por volta das 6h10 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,77%, a 618,58 pontos

São Paulo, 14/04/2026 - As bolsas europeias operam em alta na manhã desta terça-feira, após iniciarem a semana em queda, em meio a expectativas de uma possível segunda rodada de conversas entre Estados Unidos e Irã para encerrar a guerra no Oriente Médio.

Por volta das 6h10 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,77%, a 618,58 pontos.

Os investidores seguem esperançosos por uma desescalada duradoura do conflito, agora em sua sétima semana. Segundo relatos, EUA e Irã avaliam uma nova rodada de negociações antes de uma trégua temporária expirar na próxima semana. Ontem, militares americanos iniciaram um bloqueio a portos iranianos, em mais um passo de Washington para aumentar a pressão sobre Teerã, depois que conversas de paz no fim de semana terminaram sem acordo.

O presidente dos EUA, Donald Trump, também sugeriu que Washington segue disposto a dialogar com Teerã. "Posso dizer que fomos contatados pelo outro lado", afirmou, sem dar detalhes. O vice-presidente JD Vance, por sua vez, disse à Fox News que houve avanços nas conversas recentes com os iranianos, mas indicou que agora cabe a Teerã fazer concessões para destravar as negociações.

Com a melhora do sentimento, o petróleo opera em baixa desde a noite de ontem. Há pouco, o WTI recuava cerca de 2%.

Mais cedo, a Agência Internacional de Energia (AIE) estimou, em relatório mensal, que a demanda global de petróleo encolherá em 80 mil barris por dia (bpd) em 2026, devido à guerra no Oriente Médio. Anteriormente, a AIE projetava crescimento de 640 mil bpd

Às 6h35 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,13%, a de Paris avançava 0,67% e a de Frankfurt ganhava 0,97%. As de Milão e Madri, por sua vez, tinham respectivas altas de 0,56% e 0,65%. Na contramão, a de Lisboa caía 0,09%.



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