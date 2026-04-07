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Guerra no Oriente Médio Bolsas da Europa sobem com impulso de ações de mídia e bancos, mas de olho em prazo de Trump Por volta das 6h45 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,76%, a 601,16 pontos

São Paulo, 07/04/2026 - As bolsas europeias operam em alta nesta manhã, impulsionadas por ações de mídia e do setor bancário, embora os investidores mantenham certa cautela antes do prazo estabelecido pelo presidente dos EUA, Donald Trump, para a noite desta terça-feira, para que o Irã aceite um acordo de cessar-fogo que preveja a reabertura do Estreito de Ormuz.

Por volta das 6h45 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,76%, a 601,16 pontos.

Apenas o subíndice de mídia saltava 6,8%, após a Pershing Square fazer uma oferta pela Universal Music, que disparava 11% em Amsterdã. Acionistas na gravadora, Vivendi e Bollore tinham altas de 11,8% e 6,4% em Paris.

O setor bancário europeu também era destaque positivo, com avanço de 2,9%.

Embora o prazo de Trump para o Irã vença às 21h (de Brasília) desta terça, o petróleo voltou a cair pela manhã, revertendo ganhos da madrugada. No fim de semana, o presidente americano ameaçou destruir usinas elétricas e pontes do Irã se Teerã não concordar em reabrir o Estreito de Ormuz, por onde transita cerca de 20% do petróleo mundial. Ontem, o regime iraniano rejeitou uma proposta de trégua de 45 dias, formulada por mediadores, e exigiu o fim permanente da guerra.

No âmbito macroeconômico, pesquisa final da S&P Global mostrou que o PMI de serviços da zona do euro caiu para 50,2 em março, mas ficou acima da leitura inicial. No caso da Alemanha e do Reino Unido, por outro lado, o mesmo indicador recuou mais que inicialmente estimado no mês passado.

Às 6h58 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,36%, a de Paris avançava 1,33% e a de Frankfurt ganhava 0,93%. As de Milão, Madri e Lisboa, por sua vez, tinham respectivas altas de 1,28%, 1,31% e 1,01.

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