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Mercado Financeiro Bolsas da Europa sobem com impulso de tecnologia e após inflação abaixo do esperado Por volta das 6h50 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,65%, a 652,26 pontos

São Paulo, 02/06/2026 - As bolsas europeias operam em alta na manhã desta terça-feira, impulsionadas por ações de tecnologia e após dados de inflação da zona do euro indicarem um impacto menor do que o esperado da guerra no Oriente Médio.

Por volta das 6h50 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,65%, a 652,26 pontos.

No mesmo horário, o subíndice de tecnologia subia 3,3%, após a fabricante franco-italiana de semicondutores STMicroelectronics (+11,3%, em Paris) elevar suas metas de receita com data centers, diante da forte demanda por infraestrutura de inteligência artificial.

Por outro lado, a Abivax tombava 29%, também em Paris, após a biofarmacêutica francesa informar que vários pacientes em seu ensaio clínico de colite ulcerativa haviam desenvolvido câncer.

No âmbito macroeconômico, a taxa anual de inflação ao consumidor da zona do euro acelerou para 3,2% em maio, em meio ao choque nos preços de energia desencadeado pela guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, mas ficou abaixo do previsto.

Mesmo assim, a inflação do bloco segue bem acima da meta de 2% do Banco Central Europeu (BCE), que anunciará sua decisão de juros no próximo dia 11. Nas últimas semanas, dirigentes do BCE têm sugerido que uma elevação das taxas pode ser necessária neste mês.

A indefinição das negociações de paz entre EUA e Irã segue no radar, mas o petróleo voltou a cair hoje, depois de saltar até 5,5% na véspera. Também no horário indicado, o Brent recuava mais de 1%.

Às 7h05 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,29%, a de Paris avançava 0,65% e a de Frankfurt ganhava 0,96%. As de Milão e Madri tinham altas de 1,14% e 0,77%, respectivamente. Exceção, a de Lisboa caía 0,25%.



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