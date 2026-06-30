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Mercado Financeiro Bolsas da Europa sobem com tecnologia após recuperação do Nasdaq; EUA-Irã no radar Por volta das 6h20 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,73%, a 640,75 pontos. O subíndice de tecnologia subia 1,3%

São Paulo, 30/06/2026 - As bolsas europeias avançam na manhã desta terça-feira, sustentadas por ações de tecnologia após a forte recuperação do Nasdaq na sessão de ontem, enquanto investidores monitoram a possibilidade de novas negociações de paz entre Estados Unidos e Irã.

Por volta das 6h20 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,73%, a 640,75 pontos. O subíndice de tecnologia subia 1,3%.

Ontem, o Nasdaq - índice com forte peso de ações de tecnologia - encerrou em alta de 2%, recuperando parte das perdas de 4,60% acumuladas na semana passada.

Nos últimos meses, dúvidas sobre o retorno dos investimentos em infraestrutura de inteligência artificial e a sustentabilidade das ações ligadas ao boom da IA têm aumentado a volatilidade em Nova York e em mercados globais.

No segmento de semicondutores, a alemã Infineon subia 2,8% em Frankfurt no horário acima, enquanto a franco-italiana STMicroelectronics avançava 2% em Milão.

Outro destaque positivo era a Abivax, que disparava 34% em Paris, após a empresa francesa de biotecnologia divulgar novos dados destinados a tranquilizar investidores sobre a segurança de seu tratamento experimental para colite ulcerativa.

A possível retomada do diálogo entre EUA e Irã também está no radar. O presidente americano, Donald Trump, disse que novas conversas estariam marcadas para esta terça-feira no Catar, mas Teerã nega. No começo da manhã, as cotações do petróleo oscilavam em torno da estabilidade.

No campo macroeconômico, as vendas no varejo da Alemanha, a maior economia europeia, tiveram alta inesperada de 1,1% na comparação mensal de maio. Também foi confirmado hoje que o Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido cresceu 0,6% no primeiro trimestre de 2026 ante os três meses anteriores.

Às 6h35 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,70%, a de Paris avançava 0,37% e a de Frankfurt ganhava 1%. As de Milão e Madri, por sua vez, registravam altas de 0,66% e 0,41. Na contramão, a de Lisboa caía 0,08%.

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