A- A+

bolsa de valores Bolsas da Europa sobem e DAX renova máxima intradiária com otimismo sobre gastos na Alemanha Em Londres, o FTSE 100 registrou alta de 0,29%, fechando em 8 705,23 pontos

As bolsas europeias fecharam em alta nesta terça-feira, 18, após o Parlamento alemão aprovar uma proposta histórica para ampliar os gastos públicos. O índice DAX, da Bolsa de Frankfurt, renovou sua máxima intradiária recorde, impulsionado pelo otimismo em relação ao projeto de lei, que prevê investimentos para fortalecer as forças armadas e revitalizar a economia estagnada do país, rompendo anos de rigor fiscal.

Em Londres, o FTSE 100 registrou alta de 0,29%, fechando em 8 705,23 pontos. O DAX avançou 1,03% e fechou em 23.393,23 pontos, após atingir recorde intradiário de 23.476,01 pontos, com destaque para as ações dos setores de defesa e automotivo, como Rheinmetall (+5,41%) e Bayer (+3,89%).

Já o CAC 40, em Paris, avançou 0,50%, encerrando o dia em 8 114,57 pontos. Em Madri, o Ibex 35 subiu 1,51%, para 13 345,60pontos, enquanto o PSI 20, em Lisboa, teve alta de 1,07%, a 6.925,86 pontos. Em Milão, o FTSE MIB teve alta de 1,31%, fechando em 39.533,71 pontos. Os números ainda são preliminares

A proposta alemã foi aprovada por uma coalizão. A votação abre caminho para a análise do projeto pelo Bundesrat na sexta-feira, antes da sanção presidencial.

Segundo Jacob Falkencrone, chefe global de estratégia de investimentos do Saxo Bank, a perspectiva para a economia da zona do euro melhorou, especialmente porque outros países podem seguir o exemplo alemão. Ele destaca que empresas dos setores de defesa, infraestrutura e energia renovável devem se beneficiar do pacote.

"Já há muitas boas notícias precificadas e, claro, existem riscos de que o mercado tenha antecipado demais e muito cedo", observa Falkencrone. No entanto, ele ressalta que o plano fiscal ainda torna os ativos europeus atraentes.

Ainda em Frankfurt, as ações do Thyssenkrupp saltaram 12,3%. Além do efeito da aprovação da medida sobre orçamento, a empresa anunciou nesta terça a nomeação de Axel Hamann como diretor financeiro.

Os investidores também acompanham uma aguardada conversa telefônica entre os presidentes dos EUA, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin, sobre um possível cessar-fogo na Ucrânia

Veja também