INVESTIMENTOS Bolsas da Europa sobem levemente antes de votação na Alemanha, mas tarifas inspiram cautela Nos próximos dias, o Parlamento alemão deverá aprovar um projeto de lei para permitir ao novo governo do país que amplie seu endividamento e impulsione gastos com defesa e infraestrutura

As bolsas europeias operam em leve alta na manhã desta segunda-feira (17), diante de expectativas de que a Alemanha aprove nesta semana proposta para ampliar seus gastos públicos, mas incertezas da guerra comercial deflagrada pelo governo Trump continuam limitando o apetite por risco.

Por volta das 6h45 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,29%, a 548,21 pontos.



Nos próximos dias, o Parlamento da Alemanha deverá aprovar um projeto de lei para permitir ao novo governo do país que amplie seu endividamento e impulsione gastos com defesa e infraestrutura. A votação na câmara baixa do legislativo alemão é esperada para esta terça-feira (18) e na câmara alta, para sexta-feira (21).

Por outro lado, a errática política tarifária dos EUA segue inspirando cautela. Na noite de ontem (16), o presidente Donald Trump reiterou que irá adiante com o plano de adotar as chamadas "tarifas recíprocas", no dia 2 de abril, apesar de temores sobre seus efeitos econômicos e no mercado financeiro.

Em entrevista à NBC, exibida no fim de semana, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse não estar preocupado com o recente tombo do mercado acionário americano em meio às incertezas tarifárias.

A questão de um possível acordo de cessar-fogo na Ucrânia também permanece no radar. Trump disse que irá conversar sobre o assunto com o presidente russo, Vladimir Putin, amanhã.

Ainda nesta semana, tanto o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) quanto o Banco da Inglaterra (BoE) anunciam decisões de juros.

Às 6h59 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,20%, a de Paris avançava 0,17% e a de Frankfurt tinha ligeira alta de 0,06%. Já as de Milão, Madri e Lisboa registravam ganhos de 0,44%, 0,41% e 0,55%, respectivamente.

