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Guerra no Oriente Médio Bolsas da Europa sobem levemente com esperança de acordo de paz entre EUA e Irã Por volta das 6h35 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha ligeiro avanço de 0,16%, a 618,26 pontos

São Paulo, 16/04/2026 - As bolsas europeias operam majoritariamente em leve alta na manhã desta quinta-feira, em meio a expectativas de que EUA e Irã renovem o cessar-fogo e eventualmente cheguem a um acordo para encerrar a guerra no Oriente Médio, que está em sua sétima semana.

Por volta das 6h35 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha ligeiro avanço de 0,16%, a 618,26 pontos.

EUA e Irã fecharam um "acordo em princípio" para estender por mais duas semanas o atual cessar-fogo, que expira na próxima semana, e estão avançando rumo a uma nova rodada de negociações, após o fracasso das conversas no Paquistão no último fim de semana, segundo autoridades regionais ouvidas pela Associated Press.

O otimismo também ganhou força após o presidente dos EUA, Donald Trump, postar na Truth Social que representantes de Israel e do Líbano vão se encontrar hoje para discutir uma trégua.

No âmbito macroeconômico, revisão mostrou que a taxa anual de inflação da zona do euro acelerou para 2,6% em março, um pouco mais do que inicialmente estimado, em meio aos efeitos do conflito no Oriente Médio.

Às 6h48 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,30%, a de Paris avançava 0,36%, a de Frankfurt ganhava 0,32% e a de Milão tinha alta de 0,20%. Já a de Madri se mantinha praticamente estável, enquanto a de Lisboa caía 0,36%.

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