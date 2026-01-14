A- A+

Bolsa de Valores Bolsas da NY fecham em baixa, com cautela diante de tensão geopolítica, dados, Fed e balanços O Dow Jones caiu 0,09%, aos 49.149,63 pontos, enquanto o S&P 500 encerrou com queda de 0,53% aos 6.926,97 pontos e o Nasdaq teve baixa de 1,00%, aos 23.471,75 pontos

As bolsas de Nova York fecharam em baixa nesta quarta-feira (14) com cautela diante das tensões geopolíticas envolvendo o Irã, além de indicadores da economia americana e de perspectivas para juros do Federal Reserve (Fed). O dia contou ainda com nova rodada de balanços de bancos.

O Dow Jones caiu 0,09%, aos 49.149,63 pontos, enquanto o S&P 500 encerrou com queda de 0,53% aos 6.926,97 pontos e o Nasdaq teve baixa de 1,00%, aos 23.471,75 pontos.

O presidente dos EUA, Donald Trump, reduziu o tom contra o Irã, afirmando que "foi informado" de que execuções contra manifestantes serão interrompidas pelo regime de Teerã, uma de suas exigências para não atacar o país persa. Os temores geopolíticos pesaram em Wall Street desde a abertura e a fala trouxe pouco alívio, gerando reação somente entre ações de petrolíferas - que reduziram ganhos em linha com o petróleo.

Antes, os papéis da Chevron e da Exxon Mobil avançavam quase 4%, frente a relatos sobre possível andamento de concessão para operações na Venezuela e liberação da venda de petróleo para os EUA. As ações fecharam em altas de 2,12% e 2,93%, respectivamente.

Trump ainda rejeitou as críticas do CEO do JPMorgan Chase, Jamie Dimon, sobre a investigação do Departamento de Justiça no Fed, dizendo que ele estava "errado" ao sugerir que a independência do BC está sendo minada. Entre outros destaques do setor bancário, o Citigroup, o Bank of America e o Wells Fargo fecharam em perdas de 3,36%, 3,71% e 4,61%, respectivamente, após resultados corporativos divergentes frustrarem o mercado.

Já a Tesla perdeu 1,80%, depois que o CEO Elon Musk anunciou que a montadora deixará de vender o Full Self-Driving depois de 14 de fevereiro e oferecerá o recurso de direção autônoma apenas como uma assinatura mensal. A Netflix começou o dia em alta, mas também sucumbiu ao mau humor e fechou em queda de 1,98%, apesar de relatos sobre preparo de nova oferta em dinheiro pela Warner Bros. Discovery (0,80%).

A Nvidia caiu 1,44%, depois que o governo Trump disse que a empresa deve atender a novos requisitos de segurança antes de enviar seus chips de inteligência artificial H200 para a China. O movimento também seguiu fuga mais ampla do setor de tecnologia e de papéis das Sete Magníficas, que também penalizou Meta (2,46%), Amazon (2,43%) e Microsoft (2,37%).

No fronte macroeconômico, a Capital Economics pondera que o avanço nas leituras anuais do PPI e do núcleo em novembro não deve "preocupar muito" o Fed. Investidores acompanharam ainda alta das vendas no varejo americano em novembro e Livro Bege do Fed, que expansão leve da atividade na maior parte dos distritos



