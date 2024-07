A- A+

MERCADO Bolsas de Nova York fecham em alta com recordes renovados no S&P 500 e Nasdaq

As bolsas de Nova York fecharam em alta, com os índices S&P 500 e Nasdaq marcando novos recordes de fechamento impulsionados por ativos do setor de tecnologia.



Investidores monitoraram também as falas do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, ao Congresso americano, enquanto aguardam a divulgação, nesta quinta-feira (11) do Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos EUA referente a junho.

No fechamento, o índice Dow Jones subiu 1,09%, aos 39.721,36 pontos; o S&P 500 ganhou 1,02%, aos 5.5.633,87 pontos, renovando o recorde. O Nasdaq teve ganhos de 1,18%, aos 18.647,45 pontos.

Hoje, os american depositary receipts (ADRs) da Taiwan Semiconductor Manufacturing, uma fornecedora importante de chips para a Nvidia e Apple, subiram 3,59% após a empresa superar, facilmente, as expectativas de vendas no mês de junho.



A fabricante de chips, mais conhecida como TSMC, relatou o equivalente a US$ 6,42 bilhões em vendas em junho, ante expectativas de US$ 5,73 bilhões. TSMC relata resultados em novos dólares de Taiwan.

Entre as ações do setor de tecnologia, as da Microsoft subiram 1,33%; as da Apple ganharam 1,74% e as da Nvidia, 2,48%.



Ativos do setor farmacêutico também registraram altas notáveis. A Pfizer avançou 2,13% e a Johnson & Johnson, 1,45%.

Powell reiterou hoje que a autoridade monetária quer ter mais confiança de que a inflação caminha sustentadamente em direção à meta de 2% nos Estados Unidos antes de decidir por cortes de juros.





