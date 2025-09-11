Bolsas de Nova York fecham em alta e com renovação de recordes com expectativa de alívio do Fed

A- A+

As bolsas de Nova York fecharam em alta em dia de novas máximas recordes nos três principais índices após dados divulgados nesta quinta-feira (11) manterem a expectativa de corte de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). A aceleração do índice de preço ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) em agosto acabou ofuscada pelo aumento acentuado nos pedidos de auxílio-desemprego nos EUA.

O Índice Dow Jones fechou em alta de 1,36%, atingindo 46.108,00 pontos; o S&P 500 avançou 0,85%, chegando a 6.587,47 pontos e o Nasdaq fechou em alta de 0,72%, aos 22.043,07 pontos. Todas os três registraram altas recordes durante todo o dia e no fechamento.

Os pedidos de auxílio-desemprego nos EUA saltaram 27 mil na semana até 6 de setembro, a 263 mil, superando a previsão de analistas consultados pela FactSet, de 231 mil solicitações. Já o CPI subiu 0,4% em agosto ante julho, acima dos 0,3% esperados, e 2,9% no confronto anual, em linha com o previsto.

Entre as ações, as da Warner Brothers subiram 29% após a imprensa norte-americana divulgar que a Paramount estaria preparando uma oferta de compra. Já a Oracle, que na quarta-feira chegou a subir 36% e atingiu recordes, hoje caiu 6,27%.

As ações da Figure disparam 24,4% na estreia de sua negociação na Nasdaq diante do inabalável apetite por ofertas públicas iniciais (IPOs). A empresa que usa tecnologia blockchain para ajudar a gerar linhas de crédito com garantia imobiliária fixou o preço de suas ações no IPO acima da faixa esperada.

A Opendoor saltou 79,5% após a nomeação Kaz Nejatian, atualmente diretor de operações da Shopify, para CEO.

