Bolsas de Nova York fecham em queda à espera dos resultados trimestrais da Nvidia

A- A+

As bolsas de Nova York fecharam em baixa nesta quarta-feira, 28, com diversos fatores no radar. Enquanto avaliavam a "entediante" ata do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) e os desdobramentos das negociações comerciais entre Estados Unidos e União Europeia, os investidores aguardavam com expectativa os resultados trimestrais da fabricante de chips Nvidia.

O Dow Jones caiu 0,58%, aos 42.098,70 pontos; o S&P 500 recuou 0,56%, aos 5.888,55 pontos; e o Nasdaq fechou em baixa de 0,51%, aos 19.100,94 pontos. Os dados são preliminares.

As ações da Nvidia caíram 0,51% antes da divulgação dos resultados do primeiro trimestre, após se movimentarem com volatilidade. Analistas esperam que a companhia reporte um lucro ajustado de US$ 0,73 por ação sobre uma receita de US$ 43,3 bilhões.



A receita de data centers deve subir 74% em relação ao ano anterior, embora abaixo do ritmo de 93% registrado no quarto trimestre. Para o segundo trimestre, o mercado estima lucro de US$ 1 por ação sobre receita de US$ 45,9 bilhões.

Tae Kim, da Barrons, afirma que as estimativas para o primeiro e o segundo trimestres podem estar elevadas demais, pois muitos clientes devem adiar suas decisões de compras à espera do lançamento de um servidor de inteligência artificial (IA) mais potente, o Blackwell Ultra NVL72, previsto para o segundo semestre.

A Tesla caiu 1,65%, um dia após subir 6,9%, mesmo com dados mostrando que as vendas da montadora de veículos elétricos na Europa despencaram 49% em abril. O CEO Elon Musk impulsionou os papéis da empresa ao dizer, no fim de semana, que estava "de volta ao trabalho 24 horas por dia, 7 dias por semana".

A GameStop caiu 10,88%, após a varejista de videogames fazer sua primeira compra de bitcoin. O anúncio da empresa foi vago, mas, com base no preço atual da maior criptomoeda do mundo, os 4.710 de bitcoins adquiridos pela GameStop valem mais de US$ 5,12 milhões.

A Okta divulgou lucros e receitas do primeiro trimestre acima das estimativas dos analistas, mas suas ações despencaram mais de 16%, depois que a empresa de software manteve sua projeção para o ano fiscal, decepcionando investidores.

A Joby Aviation, que fabrica táxis aéreos elétricos, disparou quase 29% após receber o primeiro pagamento de US$ 250 milhões de uma parceria previamente anunciada com a Toyota.

Veja também