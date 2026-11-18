A- A+

Mercado Financeiro Bolsas de NY abrem divergentes com techs fortes pós-Nvidia e de olho em Fed Às 11h32 (de Brasília), o Dow Jones caía 0,33%, enquanto o S&P 500 subia 0,32% e o Nasdaq avançava 0,74%

As bolsas de Nova York abriram sem direção única nesta quarta-feira, 18, em meio ao otimismo impulsionado pelo balanço da Nvidia, que contrasta com a cautela dos investidores antes da divulgação da ata da última reunião do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). Também estão no radar declarações do diretor do Fed Christopher Waller, que defendeu uma postura monetária mais agressiva para conter a inflação, além das oscilações dos preços do petróleo.

Às 11h32 (de Brasília), o Dow Jones caía 0,33%, enquanto o S&P 500 subia 0,32% e o Nasdaq avançava 0,74%.

A alta da Nvidia (+2,41%) puxava outras fabricantes de chips, como Micron (+1,31%), e as empresas de nuvem (neoclouds), como Iren (+1,52%). Com o peso da queda dos metais, mineradoras como Southern Copper (-7,73%) recuavam.

Veja também