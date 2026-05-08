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Mercado Financeiro Bolsas de NY abrem em alta após payroll, mas sob cautela de olho em EUA-Irã Às 10h33 (de Brasília), Dow Jones tinha alta de 0,33%, S&P 500 subia 0,51% e Nasdaq avançava 0,73%.

As bolsas de Nova York abriram em alta nesta sexta-feira, 8, após o relatório payroll dos Estados Unidos de abril mostrar criação de empregos acima do esperado e taxa de desemprego em linha com projeções. Investidores, porém, seguem cautelosos enquanto monitoram as tensões entre EUA e Irã, atentos ao possível impacto da guerra na economia e na política monetária norte-americana.

Às 10h33 (de Brasília), Dow Jones tinha alta de 0,33%, S&P 500 subia 0,51% e Nasdaq avançava 0,73%.

A Akamai disparava 22,10% após fechar um acordo de quase US$ 2 bilhões em serviços de nuvem, enquanto a CoreWeave caía 7,02% com resultados e projeções fracos. Após balanço, a Microchip Technology subia 1,93%, enquanto a Cloudflare tombava 16,11% após anunciar corte de 20% da força de trabalho.

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