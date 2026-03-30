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Guerra no Oriente Médio Bolsas de NY abrem em alta, ensaiando recuperação após perdas com guerra Às 10h33 (de Brasília), o Dow Jones subia 0,89%, o S&P 500 avançava 0,85% e o Nasdaq tinha alta de 0,84%

As bolsas de Nova York abriram em alta nesta segunda-feira, 30, ensaiando recuperação após uma semana de perdas diante das tensões e informações conflitantes sobre a guerra entre EUA, Israel e Irã. Investidores seguem à espera de discurso do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, ainda nesta manhã, em busca de sinais sobre os possíveis impactos do conflito na política monetária.

Às 10h33 (de Brasília), o Dow Jones subia 0,89%, o S&P 500 avançava 0,85% e o Nasdaq tinha alta de 0,84%.

A Alcoa subia 12,05% após relatos de ataques a instalações de alumínio no Oriente Médio, elevando preocupações com a oferta global.

Já ExxonMobil e Chevron avançavam 1,01% e 0,87%, respectivamente, acompanhando o petróleo.

A Nvidia subia 0,91% com a notícia de demanda por seus chips após captação da Mistral para data center com GPUs Blackwell.

Ações ligadas a cripto, como Coinbase (+2,94%) e Strategy (+2,53%), subiam com o avanço do bitcoin.

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