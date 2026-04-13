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Guerra no Oriente Médio

Bolsas de NY abrem em queda após fracasso em conversas EUA-Irã e temor em Ormuz

Às 10h32 (de Brasília), o Dow Jones caía 0,60%, o S&P 500 recuava 0,26% e o Nasdaq perdia 0,27%

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Bolsa de Valores de Nova YorkBolsa de Valores de Nova York - Foto: Timothy A. Clary / AFP

As bolsas de Nova York abriram em queda nesta segunda-feira, 13, com investidores adotando cautela após o fracasso das negociações entre EUA e Irã no fim de semana. Também pesa a ameaça do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de bloquear portos iranianos, elevando temores de escalada no Estreito de Ormuz e impulsionando o petróleo.

Às 10h32 (de Brasília), o Dow Jones caía 0,60%, o S&P 500 recuava 0,26% e o Nasdaq perdia 0,27%.

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Apesar de resultados acima do esperado, Goldman Sachs caía 3,34% O avanço do petróleo pressionava aéreas, como United Airlines (-2,30%) e Delta (-2,34%), enquanto petroleiras subiam, com destaque para Chevron (+1,34%).

A expectativa de bloqueio de portos no Irã também pesava sobre techs, com Nvidia em queda de 1,33%.
 

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