Mercado Financeiro
Bolsas de NY abrem em queda com ações do setor de semicondutores pressionadas
Às 10h32 (de Brasília), o Dow Jones caía 0,22%, o S&P 500 recuava 0,50% e o Nasdaq perdia 0,96%
Bolsas de NY abrem em queda com Oriente Médio e pressão tech, após CPI em linha - Foto: Angela Weiss / AFP
As bolsas de Nova York abriram em queda nesta sexta-feira, 26, com as ações de semicondutores ainda pressionadas por preocupações sobre os elevados custos da infraestrutura para inteligência artificial (IA). Investidores também monitoram o fluxo de navios no Estreito de Ormuz, que contribui para a queda dos preços do petróleo.
Às 10h32 (de Brasília), o Dow Jones caía 0,22%, o S&P 500 recuava 0,50% e o Nasdaq perdia 0,96%.
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A Micron cedia 5,58%, a Intel caía 3,89% e a Oracle recuava 1,34%. A ON Semiconductor tombava 19,80% após concluir a compra da Synaptics, que caía 2,59%.