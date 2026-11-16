Mercado Financeiro
Bolsas de NY abrem em queda com techs pressionadas, em semana de agenda cheia
Às 11h31 (de Brasília), o Dow Jones caía 0,19%, o S&P 500 recuava 0,91% e o Nasdaq perdia 1,48%
Bolsas de NY abrem em queda com techs pressionadas, em semana de agenda cheia - Foto: Angela Weiss/AFP
As bolsas de Nova York abriram em queda nesta segunda-feira, 16, no início de uma semana de agenda carregada, com o setor tech pressionado por novas propostas dos EUA para restringir exportações de chips avançados. Investidores também acompanham a queda do petróleo, diante da perspectiva de ampliação do excedente global de oferta.
Às 11h31 (de Brasília), o Dow Jones caía 0,19%, o S&P 500 recuava 0,91% e o Nasdaq perdia 1,48%. Nvidia (-2,30%), AMD (-5,32%) e Broadcom (-4,15%) cediam.
Leia também
• Dólar tem alta firme em novo dia de pessimismo com quadro fiscal
• Mediana de IPCA 2026 passa de 5,22% para 5,11%; 2027 passa de 4,90% para 5,00%
• Bolsas da Europa operam sem direção única com cautela sobre IA após ganhos recentes
A L3Harris, fornecedora de sistemas de comunicação para controle de tráfego aéreo, recuava 1,23% após os problemas que paralisaram aeroportos americanos na sexta-feira (13).