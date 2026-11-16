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Mercado Financeiro Bolsas de NY abrem em queda com techs pressionadas, em semana de agenda cheia Às 11h31 (de Brasília), o Dow Jones caía 0,19%, o S&P 500 recuava 0,91% e o Nasdaq perdia 1,48%

As bolsas de Nova York abriram em queda nesta segunda-feira, 16, no início de uma semana de agenda carregada, com o setor tech pressionado por novas propostas dos EUA para restringir exportações de chips avançados. Investidores também acompanham a queda do petróleo, diante da perspectiva de ampliação do excedente global de oferta.

Às 11h31 (de Brasília), o Dow Jones caía 0,19%, o S&P 500 recuava 0,91% e o Nasdaq perdia 1,48%. Nvidia (-2,30%), AMD (-5,32%) e Broadcom (-4,15%) cediam.

A L3Harris, fornecedora de sistemas de comunicação para controle de tráfego aéreo, recuava 1,23% após os problemas que paralisaram aeroportos americanos na sexta-feira (13).

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