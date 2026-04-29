A- A+

Mercado Financeiro Bolsas de NY abrem em queda de olho em Fed, big techs e EUA-Irã Mercado também aguarda os balanços das big techs previstos para depois do fechamento

As bolsas de Nova York abriram em queda nesta quarta-feira, 29, com investidores à espera da decisão de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) à tarde e de eventuais sinais sobre a trajetória da política monetária em meio às incertezas geradas pelas tensões entre EUA e Irã. O mercado também aguarda os balanços das big techs previstos para depois do fechamento.

Às 10h33 (de Brasília), Dow Jones recuava 0,15%, S&P 500 tinha queda de 0,18% e Nasdaq cedia 0,46%. Com recuperação nas vendas, o Starbucks tinha alta de 3,93%.

Após balanço desagradar investidores, a Robinhood cedia 12,12%. Na esteira de resultados, a SoFi tinha queda de 12,91%, o Booking recuava 2,88% e a Visa subia 9,43%.

Alphabet (-0,94%), Amazon (-0,20%), Microsoft (-1,41%), Meta (-0,58%), Qualcomm (+1,76%) e Ford (-0,56%) divulgam números mais tarde.

Veja também