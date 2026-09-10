Mercado Financeiro
Bolsas de NY abrem em queda em meio a novo salto do petróleo com Oriente Médio
Às 10h32 (de Brasília), o Dow Jones caía 0,51%, o S&P 500 recuava 0,59% e o Nasdaq tinha baixa de 0,91%
Bolsas de NY abrem em queda em meio a novo salto do petróleo com Oriente Médio - Foto: Angela Weiss/AFP
As bolsas de Nova York abriram em queda nesta quinta-feira, 10, pressionadas por um novo salto dos preços do petróleo, após o avanço dos houthis, apoiados pelo Irã, em direção a áreas próximas ao estratégico Estreito de Bab al-Mandeb.
Às 10h32 (de Brasília), o Dow Jones caía 0,51%, o S&P 500 recuava 0,59% e o Nasdaq tinha baixa de 0,91%.
Entre as ações, a Apple subia 1,31%, após anunciar na véspera novos produtos, incluindo seu primeiro iPhone dobrável.
Leia também
• Dólar sobe com petróleo acima de US$ 104 e Treasuries
• Bolsas da Europa têm rumos distintos antes do BCE e Londres é pressionada por dona da Primark
• Focus: mediana de IPCA 2026 fica em 5,00%, acima do teto da meta de inflação
A TSMC recuava 1,62%, apesar do crescimento das receitas em agosto.
Já a Oracle (-2,32%) divulga resultados após o fechamento dos mercados em Wall Street.