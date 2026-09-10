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Mercado Financeiro

Bolsas de NY abrem em queda em meio a novo salto do petróleo com Oriente Médio

Às 10h32 (de Brasília), o Dow Jones caía 0,51%, o S&P 500 recuava 0,59% e o Nasdaq tinha baixa de 0,91%

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Bolsas de NY abrem em queda em meio a novo salto do petróleo com Oriente MédioBolsas de NY abrem em queda em meio a novo salto do petróleo com Oriente Médio - Foto: Angela Weiss/AFP

As bolsas de Nova York abriram em queda nesta quinta-feira, 10, pressionadas por um novo salto dos preços do petróleo, após o avanço dos houthis, apoiados pelo Irã, em direção a áreas próximas ao estratégico Estreito de Bab al-Mandeb.

Às 10h32 (de Brasília), o Dow Jones caía 0,51%, o S&P 500 recuava 0,59% e o Nasdaq tinha baixa de 0,91%.

Entre as ações, a Apple subia 1,31%, após anunciar na véspera novos produtos, incluindo seu primeiro iPhone dobrável.

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A TSMC recuava 1,62%, apesar do crescimento das receitas em agosto.

Já a Oracle (-2,32%) divulga resultados após o fechamento dos mercados em Wall Street.

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