Mercado Financeiro
Bolsas de NY abrem em queda pressionadas por alta do petróleo e temores com IA
Às 10h32 (de Brasília), o Dow Jones caía 1,02%, o S&P 500 perdia 0,44% e o Nasdaq recuava 0,20%
Bolsas de NY abrem em queda pressionadas por alta do petróleo e temores com IA - Foto: Angela Weiss/AFP
As bolsas de Nova York abriram em queda nesta sexta-feira, 23, pressionadas pela alta do petróleo em meio à nova escalada das tensões no Oriente Médio e por preocupações com o volume de investimentos em inteligência artificial (IA).
Às 10h32 (de Brasília), o Dow Jones caía 1,02%, o S&P 500 perdia 0,44% e o Nasdaq recuava 0,20%. A American Express cedia 2,80% após a divulgação de seu balanço.
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Já os planos da SpaceX (+0,96%) de desenvolver uma operadora de telefonia móvel impulsionavam seus papéis, enquanto pressionavam os de concorrentes como AT&T (-3,08%) e Verizon (-2,15%).
A Meta, por sua vez, recuava 1,83%, em meio a dúvidas sobre o retorno dos elevados investimentos em IA.