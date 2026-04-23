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Guerra no Oriente Médio Bolsas de NY abrem em queda sob cautela com EUA-Irã e de olho em balanços Às 10h32 (de Brasília), o Dow Jones caía 0,40%, o S&P 500 recuava 0,20% e o Nasdaq perdia 0,39%

As bolsas de Nova York abriram em queda nesta quinta-feira, 23, apesar da extensão do cessar-fogo no Oriente Médio, em meio à cautela com a escalada das tensões entre EUA e Irã e com o impasse sobre o Estreito de Ormuz. Novas negociações entre Líbano e Israel ainda são esperadas para hoje. Investidores também monitoram a temporada de balanços corporativos.

Às 10h32 (de Brasília), o Dow Jones caía 0,40%, o S&P 500 recuava 0,20% e o Nasdaq perdia 0,39%. Entre as ações, a Tesla caía 2,82% apesar de resultados acima do esperado, enquanto a IBM recuava 9,18% após frustrar com seu guidance.

Na esteira dos balanços, American Express caía 1,73%, American Airlines subia 3,39% e Lululemon perdia 8,93% após anunciar uma nova CEO.



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