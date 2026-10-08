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Mercado Financeiro

Bolsas de NY abrem em queda sob pressão de alta do petróleo após ataques Houthi

Às 10h32 (de Brasília), o Dow Jones caía 0,24%, o S&P 500 recuava 0,32% e o Nasdaq cedia 0,47%

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Bolsas de NY abrem em queda sob pressão de alta do petróleo após ataques HouthiBolsas de NY abrem em queda sob pressão de alta do petróleo após ataques Houthi - Foto: Angela Weiss/AFP

As bolsas de Nova York abriram em queda nesta quinta-feira, 8, pressionadas pelo avanço de cerca de 4% do petróleo, que reacende preocupações com a inflação diante do encarecimento da energia após novos bombardeios dos Houthis contra aeroportos na Arábia Saudita.

Às 10h32 (de Brasília), o Dow Jones caía 0,24%, o S&P 500 recuava 0,32% e o Nasdaq cedia 0,47%.

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Entre ações ligadas à inteligência artificial (IA), Intel (-3,07%) e Marvell (-3,32%) operavam em baixa.

Na ponta positiva, a Wolfspeed avançava 8,22% após acordo com o Departamento de Defesa, enquanto a PepsiCo subia 0,78% após divulgar balanço.

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