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Mercado Financeiro Bolsas de NY abrem sem direção única com EUA-Irã em dia de estreia da SpaceX Dow Jones subia 0,52% e o S&P 500 avançava 0,04%

As bolsas de Nova York abriram sem direção única nesta sexta-feira, 12, enquanto investidores acompanham sinalizações contraditórias sobre as negociações para um acordo que possa encerrar o conflito entre EUA-Israel e Irã. Às 10h34 (de Brasília), o Dow Jones subia 0,52% e o S&P 500 avançava 0,04%.

O Nasdaq recuava 0,39% no dia da estreia da SpaceX, fabricante de foguetes de Elon Musk, no índice.

Apesar da expectativa, outras empresas ligadas ao setor espacial, como a Rocket Lab (-5,12%), recuavam.

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Já o recuo dos preços do petróleo favorecia ações de companhias aéreas, como a American Airlines (alta de 1,91%).

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