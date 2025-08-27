A- A+

bolsa de valores Bolsas de NY fecham em alta à espera da Nvidia; S&P 500 renova recorde de fechamento O índice Dow Jones fechou em alta de 0,32%, aos 45.565,23 pontos

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta quarta-feira, 27, com o S&P 500 renovando recorde de fechamento, em compasso de espera pelos resultados trimestrais da Nvidia.

Investidores também seguiram monitorando desdobramentos do embate entre o presidente americano, Donald Trump, e a diretora do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) Lisa Cook, após o republicano anunciar a demissão da dirigente.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,32%, aos 45.565,23 pontos. O S&P 500 subiu 0,24%, nos 6.481,40 pontos, e o Nasdaq avançou 0,21%, encerrando em 21.590,14 pontos.

O diretor do Conselho Econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, disse hoje que, se estivesse no lugar de Cook, sairia do cargo. "É a coisa mais honrosa a se fazer", acrescentou. Já o presidente do Fed de Nova York, John Williams, evitou comentar sobre a demissão da diretora do BC americano, apenas enfatizando que há um processo legal em andamento e que sempre viu a colega trazer muita "integridade" ao Fed.

Williams ainda afirmou que todas as reuniões a partir de agora "estão na mesa" para um possível corte de juros, a depender dos dados disponíveis. Perto do horário do fechamento, o mercado continuava precificar como majoritária (87,2%) a chance um corte em setembro pelo BC, segundo ferramenta do CME Group.

A Nvidia perdeu força no fim da sessão após rondar a estabilidade durante boa parte do pregão. No fechamento, as ações da empresa apontaram queda de 0,14%.

A Meta cedeu 0,89%. A concorrente Bytedance, dona do TikTok, mira valor de mais de US$ 330 bilhões em recompra de ações de funcionários.

Os papéis da UnitedHealth subiram 1,28% mesmo em meio à ampliação das investigações do Departamento de Justiça (DoJ, na sigla em inglês) sobre práticas ilegais no Medicare, enquanto o grupo PVH, dono das marcas Tommy Hilfiger e Calvin Klein, teve queda de 0,89% mesmo após superar as expectativas de Wall Street em balanço.

As ações da Kohl's saltaram 23,8%, com a varejista superando facilmente as estimativas de lucro do segundo trimestre e elevando seu guidance para o ano inteiro.



Veja também