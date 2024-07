A- A+

Bolsa de valores Bolsas de NY fecham em alta após decisão do Fed; Nasdaq e S&P 500 têm melhor dia em 5 meses Mercado acionário perdeu um pouco de força após o Irã determinar ataque a Israel em retaliação após a morte de líder do Hamas

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta quarta-feira, 31, após o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, reconhecer possibilidade de corte de juros, caso a inflação continue a recuar em linha com as projeções, logo após decisão monetária.

No entanto, o mercado acionário perdeu um pouco de força após o Irã determinar ataque a Israel em retaliação após a morte de líder do Hamas em solo iraniano.

O índice Dow Jones encerrou o pregão em alta de 0,24%, a 40 842,79 pontos; o S&P 500 subiu 1,58%, a 5.522,30 pontos; e o Nasdaq subiu 2,64%, a 17.599,40 pontos.

Com o resultado desta quarta, S&P 500 e Nasdaq tiveram o maior ganho diário desde fevereiro.

No mês de julho, o Dow Jones subiu 4,41%, o S&P 500 ganhou 1,13% e o Nasdaq recuou 0,75%.



Powell ainda pontuou durante a coletiva de imprensa que em breve deve ocorrer o ajuste nos juros americanos para apoiar a economia dos Estados Unidos, e que o Fed pode começar a retirar um pouco do nível de restrição dos juros, em linha com outros banqueiros centrais.



Segundo relatório do Commerzbank divulgado nesta quarta, "a escolha de palavras na declaração (de Powell) abre a porta para um possível corte nas taxas, mas também deixa a opção de esperar um pouco mais". Conforme a análise, o presidente foi mais claro do que o texto do Fed.



Os comentários levaram os três principais índices acionários a alcançarem máximas intraday, mas o ímpeto arrefeceu um pouco em meio a tensões geopolíticas.

Especificamente, o gatilho para a desaceleração veio da reportagem do The New York Times que informa que o líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, emitiu uma ordem para o país ataque Israel em retaliação pelo assassinato, em Teerã, do líder do Hamas, Ismail Haniyeh.



Houve recuperação em relação ao cenário de terça-feira, que fechou sem direção única.

Investidores aguardam pelos balanços da Qualcomm e da Meta, divulgados após o fechamento dos negócios.

