negócios

Bolsas de NY fecham em alta com ajuda de techs e bitcoin

A Amazon lançou novos chips e a Apple anunciou novo vice-presidente de inteligência artificial

A Apple anunciou novo vice-presidente de inteligência artificial

As bolsas de Nova York fecharam o pregão desta terça-feira, 2, em leve alta, com as perdas de mais de 1% vistas nos setores de energia e materiais básicos sendo compensadas por avanços robustos de empresas de tecnologia e ligadas ao bitcoin.

O alerta sobre consumo nos EUA, feito por um alto executivo da Procter & Gamble (P&G) alimentou expectativas para os dados econômicos do país a serem divulgados até o final da semana. 

O Dow Jones fechou em alta de 0,39%, aos 47.474,46 pontos, o S&P 500 subiu 0,24%, aos 6.829,37 pontos, enquanto o Nasdaq avançou 0,59%, aos 23.413,67 pontos. Embora sem muito fôlego, os índices se sustentaram no positivo durante o pregão, reagindo à recuperação do bitcoin, que de acordo com o FxPro, se tornou um indicador "sensível" do sentimento dos mercados nos últimos meses.

Empresas do setor, como a Coinbase (+1,32%), Strategy (+5,78%) e Robinhood (+2,20%) registraram alta. Houve algum impulso também das big techs. 

A Amazon (+0,23%) lançou novos chips com intuito de concorrer com as gigantes de inteligência artificial. A Nvidia, por sua vez, viu suas ações subirem +0,77% ao anunciar uma série de novas parcerias.

A Apple subiu 1,09% com o anúncio do novo vice-presidente de inteligência artificial e notícias sobre o lançamento de um iPhone dobrável, enquanto a Credo Technology e a MongoDB saltaram 10,12% e 22,23%, respectivamente, após publicarem resultados acima do esperado. 

A Boeing saltou 10,15% após o CFO da empresa sinalizar mais entregas de aeronaves em 2026 do que neste ano.A Warner Bros. Discovery subiu 2,76%, em meio a notícias de que a Netflix (+0,20%) elevou a sua proposta de compra pela empresa, enquanto a Paramount (+0,70%) e a Comcast (+1,66%) apresentaram novas ofertas. 

Em paralelo, o diretor financeiro da P&G, Andre Schulten, comentou hoje em evento que o consumo nos Estados Unidos está enfraquecendo, a ponto de impactar as vendas da empresa - o que levou as ações da P&G a caírem 1,07% nesta sessão.

O mercado aguarda agora a divulgação do índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês), que pode ajustar as apostas por cortes de juros na próxima semana.

