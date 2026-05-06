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Bolsa de Valores Bolsas de NY fecham em alta com otimismo no Oriente Médio; S&P 500 e Nasdaq renovam recordes O Dow Jones fechou em alta de 1,24%, aos 49.910,59 pontos, enquanto o S&P 500 subiu 1,46%, aos 7.365,08 pontos, após atingir a máxima de 7.369,22 pontos na sessão

As bolsas de Nova York encerraram a sessão desta quarta-feira (6) em alta substancial, renovando os recordes da terça-feira. Os índices foram impulsionados pela diminuição das tensões no Oriente Médio com aparentes avanços nas negociações entre os Estados Unidos e o Irã, em meio a bons resultados trimestrais no setor de tecnologia.

O Dow Jones fechou em alta de 1,24%, aos 49.910,59 pontos, enquanto o S&P 500 subiu 1,46%, aos 7.365,08 pontos, após atingir a máxima de 7.369,22 pontos na sessão. Já o Nasdaq teve alta de 2,02%, aos 25.838,94 pontos, depois de renovar o recorde intradiário de 25.850,19 pontos.

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou ter tido "discussões positivas" com os iranianos no último dia. À PBS o líder disse que o conflito pode acabar antes mesmo da sua viagem para China, prevista para a próxima semana.

Mais cedo, a Guarda Revolucionária do Irã (IRGC, na sigla em inglês) liberou o fluxo no Estreito de Ormuz após a interrupção do "Projeto Liberdade", prometendo um tráfego de navios "seguro".

O cenário fez os preços do petróleo caírem fortemente, pressionando também as empresas de energia Devon Energy (-8,61%) e Exxon Mobil (-4%). Em contrapartida, os metais preciosos se valorizaram, impulsionando companhias como Anglogold Ashanti (+8,47%), Freeport-McMoran (+5,57%) e Newmont (+5,59%).

Enquanto isso, os balanços corporativos permanecem em destaque. A AMD avançou 18,64% enquanto o Super Micro Computer saltou 24,51%, ambos em reação aos ganhos divulgados na terça. Na mesma linha, a Disney também teve alta, em 7,54%, enquanto a Novavax saltou 15,56%.

Após o fechamento dos mercados, é a vez da Whirlpool (+1%), empresa que controla a Brastemp e Consul no Brasil, de divulgar seus resultados.



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