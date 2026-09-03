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Bolsa de Valores Bolsas de NY fecham em alta com perspectivas para Fed e queda nos juros dos Treasuries O Dow Jones fechou em alta de 1,18%, aos 53.686,11 pontos. O S&P 500 subiu 1,06%, nos 7.747,71 pontos e o Nasdaq avançou 1,4%, encerrando em 26.584,06 pontos

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta quinta-feira (3) acompanhando as perspectivas para a postura do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). Os comentários do diretor Christopher Waller sugerindo uma posição mais branda do banco central abriram espaço para o apetite por risco e derrubaram os rendimentos dos Treasuries. O dia contou com um noticiário corporativo intenso, enquanto investidores aguardam o payroll de na sexta-feira (4) e acompanham as cotações do petróleo.

O Dow Jones fechou em alta de 1,18%, aos 53.686,11 pontos. O S&P 500 subiu 1,06%, nos 7.747,71 pontos e o Nasdaq avançou 1,4%, encerrando em 26.584,06 pontos.

A ação da Broadcom, que divulgou resultados na quarta-feira após o fechamento do mercado, cedeu 2,7%. Apesar de a maioria de seus dados trimestrais terem vindo positivos, analistas focaram nas projeções para os próximos dois anos para a venda de chips.

Já a Nvidia subiu 1,8% após confirmar aquisição da Hugging Face por US$ 12,9 bilhões. A Snowflake disparou 17% depois que elevou sua previsão de receita de produto para o ano inteiro após registrar um prejuízo menor no segundo trimestre, à medida que a inteligência artificial (IA) continuou a impulsionar seus negócios.

Os lucros e a receita da Hewlett Packard Enterprise (HPE) atingiram recordes no último trimestre, à medida que a demanda pelo hardware da empresa de tecnologia da informação cresce, levando a empresa a subir 5%.

As empresas de Elon Musk tiveram um dia intenso, com a SpaceX subindo 6,4% após a divulgação de que o teste número 14 do Starship pode estar a dias de distância. O foguete totalmente reutilizável é o maior já construído por humanos, com cerca de 400 pés de altura.

A Tesla subiu 5,4%, e está prestes a sediar um evento Cybercab em Austin, Texas, esta noite. O Cybercab, o robo-táxi da Tesla construído especificamente sem pedais ou volante, que entrou em produção em massa no início deste ano, é o culminar de anos de trabalho em tecnologia de direção autônoma.

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