Bolsa de valores Bolsas de NY fecham em alta de mais de 1% com recuperação e expectativa sobre juros do Fed Após o fraco relatório de empregos (payroll) dos EUA e o aviso de renúncia de Adriana Kugler da diretoria do Fed na sexta-feira, investidores esperam que o BC norte-americano comece a flexibilização em setembro