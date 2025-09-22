A- A+

BOLSAS DE VALORES Bolsas de NY fecham em alta e com recordes mesmo com falas cautelosas do Fed Em Wall Street, o Dow Jones subiu de 0,14%, a 46.381,54 pontos

As bolsas de Nova York encerraram a sessão desta segunda-feira, 22, em alta, com recordes no fechamento do Dow Jones, Nasdaq e S&P 500. Após começarem o dia em queda, com investidores preocupados com a possibilidade de paralisação do governo dos EUA, os índices se recuperaram.

Em Wall Street, o Dow Jones subiu de 0,14%, a 46.381,54 pontos; O S&P 500 avançou 0,44%, a 6.693,75 pontos; o Nasdaq subiu 0,70%, a 22.788,98 pontos.

Os comentários de dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) ficaram no radar de investidores, com falas mais cautelosas por parte do presidente do Fed de St. Louis, Alberto Musalem, do dirigente de Atlanta, Raphael Bostic e a presidente de Cleveland, Beth Hammack.

Já o diretor Stephen Miran, apontado por Trump e o único dissidente na reunião da semana passada, criticou o Fed por manter juros aproximadamente dois pontos porcentuais (pp) acima do necessário.

Para analistas da Stifel Economics, os pronunciamentos conflitantes destacam a "crescente divisão entre os membros mais atentos à emergente fraqueza no mercado de trabalho e aqueles expressando preocupações sobre a inflação ainda elevada".

Já segundo o estrategista da Macquarie Group, Thierry Wizman, a possibilidade da redução na quantidade de cortes nos juros pelo Fed é o maior risco para o mercado de ações, além do "reconhecimento" de que os traders devem resistir à tentação de pensar que o Fed está ignorando a persistência da inflação.

O mercado também acompanha a possibilidade de paralisação do governo norte-americano. Na sexta-feira, senadores dos EUA rejeitaram projetos de ambos os partidos de financiamentos para 1º de outubro.

A Fox fechou em alta de 2,7%, depois de uma declaração de Donald Trump à Fox News, que afirmou que a família Murdoch estaria envolvida em negociações para assumir as operações do TikTok no país.

A Oracle, que também está envolvida no acordo envolvendo a rede social, fechou com ganho de 6,31%, após a declaração de um funcionário do alto escalão da Casa Branca afirmar que a empresa vai compor a joint venture para administrar o app, além dos anúncios de novos co-CEOs. Já a Nvidia registrou alta de 3,93% após anunciar planos de investir até US$ 100 bilhões na OpenAI, empresa que criou o ChatGPT.

A Metsera avançou 60,8% após o anúncio da compra da empresa pela Pfizer. Já a Kenvue caiu 7,5% com temores de que a Casa Branca possa associar o uso do Tylenol, remédio produzido pela empresa, com o autismo em crianças.

*Com informações de Dow Jones Newswires

