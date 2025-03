Bolsas de NY fecham em alta e estendem recuperação após Bessent minimizar correção recente

A- A+

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta segunda-feira, 17, em continuação da recuperação vista na sexta-feira, em meio a declarações do secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, que minimizou a recente queda que apagou trilhões de dólares no mercado acionário.

A retomada ainda ocorre mesmo com a constante ameaça tarifária de Donald Trump.

Wall Street iniciou o pregão em queda, após dados de vendas no varejo e da atividade industrial dos EUA ficarem abaixo das expectativas, mas logo se recuperou e permaneceu no território positivo durante todo o dia.



O índice Dow Jones fechou em alta de 0,85%, a 41.841,63 pontos. O S&P 500 terminou a sessão com avanço de 0,64%, aos 5.675,12 pontos.

O Nasdaq fechou com ganho de 0,31%, aos 17.808,66 pontos As cotações são preliminares.



Em entrevista à NBC, Bessent afirmou estar "no ramo de investimentos há 35 anos e posso afirmar que correções são saudáveis. Elas são normais", comentando sobre as quedas recentes nos índices de Nova York.



O secretário ainda declarou não haver "garantias" de que o país evitará uma recessão.



O presidente dos EUA reiterou no domingo à noite que avançará com as tarifas recíprocas sobre produtos importados a partir de 2 de abril, apesar do nervosismo em torno dos impactos econômicos da medida.



Ganhos de mais de 3% da Walmart e Travelers ajudaram a dar suporte ao Dow Jones.



A Tesla caiu 4,8%, após uma alta de quase 4% na sexta-feira, devido às atividades políticas de Elon Musk no governo Trump.



Já a Intel subiu 6,8% após relatos sobre novos semicondutores para servidores de inteligência artificial (IA).

Em contrapartida, a Nvidia recuou 1,7% com o início de um evento onde se aguardam anúncios sobre novas versões de seus chips de IA.



A Boeing avançou 0,02%, após ampliar suas entregas de aeronaves no primeiro bimestre do ano, reforçando sua estratégia de estabilização de entregas ao longo do ano.



Por fim, a Affirm Holdings caiu 4,2% após a Klarna anunciar que se tornaria a fornecedora exclusiva de empréstimos "compre agora, pague depois" para o Walmart, serviço anteriormente exclusivo da Affirm.

