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Bolsa de Valores Bolsas de NY fecham em alta e renovam recordes diante de possível acordo no Oriente Médio Os índices oscilaram, com tensões elevadas após a troca de ataques no Oriente Médio, mas firmaram alta diante da possibilidade de um acordo preliminar entre Washington e Teerã

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta quinta-feira (28) renovando recordes apesar de operarem voláteis diante do possível acordo preliminar para acabar com a guerra no Oriente Médio e dos novos ataques entre os EUA e o Irã durante a madrugada. Inflação medida pelo (PCE, na sigla em inglês) abaixo do esperado nos EUA também deu alívio.

O Dow Jones subiu 0,05%, aos 50.668,97 pontos, em novo recorde de fechamento. O S&P 500 avançou 0,6%, a 7.563,63 pontos, renovando recordes de fechamento e intradiário, após atingir 7 568,72 durante a sessão. Já o Nasdaq encerrou em alta de 0,91%, nos 26.917,47 pontos, também renovando máximas de fechamento e intradiária depois de bater 26.934,84.

Os índices oscilaram, com tensões elevadas após a troca de ataques no Oriente Médio, mas firmaram alta diante da possibilidade de um acordo preliminar entre Washington e Teerã. O documento, segundo a Axios, prevê a reabertura completa do Estreito de Ormuz, assim como o prolongamento do cessar-fogo.

No cenário macro, o PCE nos EUA avançou menos que o esperado. Para a Capital Economics, a inflação alta por mais tempo pode ser um "grande obstáculo para as ações, especialmente no setor de tecnologia".

Dentre as principais movimentações do mercado, a Snowflake saltou 36,48% diante de um acordo de US$ 6 bilhões com a Amazon (+0,79%). A Dell subiu 3,84% após fechar um acordo de quase US$ 10 bilhões com o Pentágono. Em reação aos balanços, a Marvell Technology avançou 3,09%, enquanto a Salesforce caiu 0,75%.

Outras empresas de tecnologia também avançaram, como a Oracle (+6,67%) e Palantir (+8,17%), além das quânticas Rigetti Computing (+9,79%) e D-Wave Quantum (+7,31%).

Já as ações da Eli Lilly subiram 4,05% e se aproximaram do seu valor recorde após o seu remédio para perda de peso ser incluído na lista de medicamentos preferenciais da administradora de benefícios farmacêuticos CVS Caremark.

Empresas mineradoras acompanharam a recuperação dos metais preciosos e também avançaram, como a Freeport McMoran (+3,52%), a Anglogold Ashanti (+1,89%) e a Newmont (+0,93%).



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