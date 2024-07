Bolsas de NY fecham em alta leve após impulso com Trump; Dow Jones renova recorde

A- A+

As bolsas de Nova York encerraram a sessão em alta, ainda que tenham perdido fôlego no fim do dia.



Mesmo com a redução do ímpeto, o Dow Jones marcou fechamento recorde. Investidores precificaram crescente chance de o ex-presidente dos EUA Donald Trump voltar à Casa Branca, após o republicano ter sido alvo de tentativa de assassinato no sábado.



Declarações do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, além da temporada de balanços corroboraram para dar impulso para as ações.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,53%, aos 40.211,72 pontos, novo patamar histórico. Ao longo do pregão, o índice também cravou recorde, ao tocar inédito nível de 40.351,10 pontos.



O S&P 500 ganhou 0,28%, aos 5.631,22 pontos, após ter subido a 5.615,35 pontos mais cedo. O Nasdaq ganhou 0,40%, aos 18.472,57 pontos.

O mercado considera o republicano mais favorável a estimular o ambiente de negócios e propenso a adotar mais medidas para alavancar a economia.



"Eu suspeito que essa imagem vai se transformar em uma peça muito importante de sua campanha", disse o presidente da consultoria política Eurasia, Ian Bremmer, referindo-se à foto de Trump com a orelha ensanguentada, mão fechada para cima e membros do Serviço Secreto dos EUA ao redor.

Na esfera da política monetária, Powell falou que dados sobre as pressões sobre os preços entre abril e junho "aumentam um pouco a confiança" de que a inflação retornará à meta do Fed depois que as leituras da inflação não conseguiram fornecer tal confiança no início deste ano.



"Powell fez hoje uma mudança sutil na sua posição sobre a política monetária... Ele deixou bem claro que não queria enviar um sinal sobre qualquer reunião em particular, mas os seus comentários sobre prestar mais atenção ao lado do trabalho diante do mandato duplo sugerem que o Fed está ficando mais confiante sobre um corte nas taxas em alguns ponto em breve", escreveram analistas da Jefferies, em relatório.

Entre os ativos individuais, as ações da Macy's cederam 11,7%, após a varejista encerrar discussões de compra por um grupo de investidores.

Os bancos estiveram entre os destaques de alta. O Goldman Sachs, que divulgou balanço, subiu 2,57% e o JPMorgan, 2,49%. Outro setor com desempenho forte foi o petrolífero. A Chevron avançou 1,57% e a Exxon Mobil, 1,71%.



