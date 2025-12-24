Bolsas de NY fecham em alta mesmo com liquidez reduzida; S&P 500 e Dow Jones renovam recordes

A- A+

As bolsas de Nova York encerraram a sessão desta quarta-feira, 24, em alta e com novo recorde de fechamento do S&P 500 e do Dow Jones, em sessão marcada pela baixa liquidez devido à véspera de Natal.



O Dow Jones teve alta de 0,60%, aos 48.731,16 pontos e o S&P 500 avançou de 0,32%, aos 6.932,05 pontos, ambos renovando a máxima de fechamento. Já o Nasdaq subiu 0,22%, aos 23.613,31 pontos.



Segundo a AJ Bell, investidores seguem atentos a sinais de enfraquecimento do mercado de trabalho, tendo em vista que a leitura do Produto Interno Bruto (PIB) americano somente mostrou "onde a economia estava, e não para onde caminha", deixando mais questões para serem respondidas em 2026. Pela manhã, o Departamento do Trabalho dos EUA informou que os pedidos de auxílio-desemprego nos EUA caíram a 214 mil na semana passada, abaixo do esperado pelos analistas.



Limitando os ganhos do Nasdaq, a ação da Intel caiu 0,55%, após a Nvidia (-0,32%) interromper fabricação de chips com o modelo 18A da empresa, segundo informações da Reuters. Funcionários e especialistas do mercado também levantam dúvidas sobre a capacidade da empresa de retomar liderança em semicondutores. Em paralelo, outros pares do setor como Micron (+3,77%) e Broadcom (+0,26%) tiveram alta.



A Nike avançou quase 5% depois que o CEO da Apple, Tim Cook, comprou 50 mil ações da fabricante de calçados, enquanto a UiPath saltou 7,46% em meio ao anúncio de que passará a integrar o S&P MidCap 400 a partir de 2 de janeiro.



Nos setor de saúde, a Dynavax Technologies acelerou alta de 38,19% com informações de que da Sanofi comprou a especialista em vacinas por US$ 2,2 bilhões, buscando fortalecer o portfólio de imunização da farmacêutica francesa após sofrer reveses em ensaios clínicos.



Devido ao feriado de Natal, o mercado de ações estará fechado nos EUA amanhã.

