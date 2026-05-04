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bolsa de valores Bolsas de NY fecham em baixa com ataques renovando tensões no Oriente Médio Os índices ampliaram as perdas diante dos ataques iranianos aos Emirados Árabes Unidos, que atingiram uma estrutura petrolífera do país

As bolsas de Nova York encerraram a sessão desta segunda-feira (4) em queda, com a escalada de tensões no Oriente Médio, em meio a novos ataques na região e disputa pelo Estreito de Ormuz, enfraquecendo o apetite por risco.

O índice Dow Jones fechou em baixa de 1,13%, aos 48.941,90 pontos, enquanto o S&P 500 caiu 0,41%, aos 7.200,75 pontos, e o Nasdaq recuou 0,19%, aos 25.067,80 pontos.

Os índices ampliaram as perdas diante dos ataques iranianos aos Emirados Árabes Unidos, que atingiram uma estrutura petrolífera do país. O Irã também teria atacado navios no Estreito de Ormuz, segundo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A movimentação acontece após os EUA anunciarem um plano para "guiar" embarcações na via marítima.

Em consequência da alta nos combustíveis e também em reação ao encerramento das atividades da Spirit Airlines, as principais empresas áreas dos EUA recuaram: a American Airlines (-0,25%), Delta Airlines(-0,70%) e United Airlines (- 2,65%).

A fuga de risco, contudo, não foi observada no mercado de criptomoedas: com o bitcoin ultrapassando US$ 80 mil, a Coinbase Global saltou 6,14% e o Robinhood Markets subiu 3,92%.

Já a GameStop tombou 10,14% após fazer oferta de US$ 56 bilhões para a compra da eBay. A empresa de e-commerce, por sua vez, avançou 5,05%. A Amazon subiu 1,41% após anunciar abertura de seus serviços de logística e entregas para outras empresas. A notícia pressionou ações de companhias como a FedEx (9,11%) e UPS (10,47%).

Na reação a resultados trimestrais, a Norwegian Cruise Line perdeu 8,56% após reduzir a expectativa de lucros para 2026. A Palantir, que divulga seu balanço após o fechamento dos mercados, avançou 1,36%. A AMD, que deve publicar o relatório de ganhos nesta semana, perdeu 5,27%.

Para o Swissquote, o setor de semicondutores teve um mês "excepcional" e a expectativa é de resultados fortes, mas, para a continuidade do rali, a superação das expectativas é "crucial"



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