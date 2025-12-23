Bolsas de NY fecham em leve alta após dados nos EUA; S&P 500 renova recorde

A- A+

As bolsas de Nova York encerraram em alta na sessão desta terça-feira, 23, puxadas pelos setores de serviços de comunicação 0,99% e tecnologia 0,95% e com novo recorde de fechamento do S&P 500.

O mercado acompanhou uma série de dados econômicos dos Estados Unidos, que não modificaram as apostas de manutenção de juros pelo Federal Reserve no início de 2026.



O Dow Jones teve alta de 0,16%, aos 48.442,41 pontos e o S&P 500 encerrou em alta de 0,46%, aos 6.909,79 pontos, renovando a máxima de fechamento. Já o Nasdaq subiu 0,57%, aos 23.561,84 pontos.





Os avanços no PIB e na inflação medida pelo PCE não alteraram a cautela dos investidores em relação às apostas para o caminho da política monetária no próximo ano nos EUA. As bolsas se sustentaram em campo positivo, numa sessão de liquidez reduzida por causa do feriado do Natal.



O setor de tecnologia teve uma das principais altas da sessão, com impulso da Amazon, que subiu 1,62% - também em meio às vendas natalinas -, enquanto a Nvidia avançou 3,01%. Já a Alphabet teve ganhos de 1,48% após anunciar acordo de compra da Intersect, desenvolvedora de energia limpa.



As ADRs da Novo Nordisk saltaram 7,30% após a Food and Drug Administration (FDA) aprovar o primeiro comprimido dos medicamentos para emagrecimento Ozempic e Wegovy, produzidos pela empresa.

Em meio às notícias, porém, a maior parte das ações ligadas à saúde registraram perdas, com destaque para a Moderna, que caiu 7,48%, enquanto a Novavax recuou 1,31%, a Pfizer, 1,31%, e Johnson & Johnson, 0,74%.



As ações ligadas a criptomoedas recuaram após uma o bitcoin voltar a cair. A Coinbase Global perdeu 2,26%, a Strategy recuou 3,92% e a Robinhood Markets teve perdas de 1,74%. Já os papéis de mineradoras de metais preciosos registraram ganhos, em nova sessão de recordes do ouro, prata e platina. A Newmont avançou 0,35%, enquanto o Freeport-McMoRan subiu 2,49%.



*Com informações de Dow Jones Newswires

