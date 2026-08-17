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BOLSAS Bolsas de NY fecham em queda com alta dos juros dos Treasuries Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq recuam em meio à alta dos rendimentos dos títulos de longo prazo

As Bolsas de Nova York fecharam em queda nesta segunda-feira, 17, diante da elevação das taxas dos Treasuries longos com impactos potenciais sobre dívida e inflação norte-americanas dos desdobramentos no Oriente Médio.

O Dow Jones caiu 0,51%, aos 53.460,02 pontos. O S&P 500 fechou em baixa de 0,52%, a 7.745,34 pontos, e o Nasdaq recuou 0,32%, encerrando aos 26.644,91 pontos.

As ações da Alphabet cederam 0,6%. A empresa anunciou que busca US$ 3,6 bilhões na primeira venda de títulos na Austrália.

A Moody's atribuiu a classificação Aa2 às notas seniores não garantidas denominadas em dólares australianos propostas pela Alphabet, que utilizará os recursos da oferta proposta para fins corporativos gerais, que podem incluir o pagamento de parte da dívida existente.

A SpaceX subiu 4,45%, após fechar em alta durante duas semanas seguidas e retomar patamar acima do preço da sua Oferta Pública Inicial (IPO, na sigla em inglês).

O desempenho ocorre em um momento em que cerca de 319 milhões de ações detidas por investidores iniciais e pessoas com informações privilegiadas estarão disponíveis para negociação em breve.

Entre as empresas que compraram ativos da SpaceX esteve a Nvidia (-0,07%), que revelou, em um documento protocolado na sexta-feira, que detinha cerca de 123 milhões de ações da empresa aeroespacial e de internet.

A Nvidia decidiu reduzir o valor da garantia financeira de US$ 250 bilhões para menos de US$ 120 bilhões em um projeto de data center.

A mudança buscou responder às preocupações de investidores sobre a exposição a risco da fabricante de chips, num momento em que a empresa usa seu balanço para sustentar a demanda por seus chips de inteligência artificial, disseram algumas das fontes ao The Wall Street Journal.

As apreensões sobre os investimentos em Inteligência Artificial levaram o Banco Central Europeu a alertar sobre riscos de correção, com potencial impacto na zona do euro.

A Apple fechou em -0,11%, após os governo dos EUA pedir para que a empresa não compre chips de memória da China.

No setor de defesa, a Raytheon caiu 0,6%, sem entusiasmar os investidores após a companhia firmar contrato com o governo norte-americano para aumentar produção de mísseis.

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