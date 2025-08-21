A- A+

BOLSAS DE VALORES Bolsas de NY fecham em queda com cautela antes de Powell e falas de dirigentes do Fed O índice Dow Jones caiu 0,34%, aos 44.785,50 pontos

As bolsas de Nova York fecharam em queda nesta quinta-feira, 21, com a aversão ao risco em primeiro plano antes do discurso do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, no simpósio de Jackson Hole, na sexta-feira, que pode dar mais pistas sobre a trajetória dos juros americanos. A hipótese de alívio monetário em setembro teve leve enfraquecimento nesta quinta diante de comentários cautelosos de membros do BC dos Estados Unidos.

O índice Dow Jones caiu 0,34%, aos 44.785,50 pontos, o S&P 500 cedeu 0,40%, nos 6.370,16 pontos e o Nasdaq perdeu 0,34%, encerrando em 21.100,31 pontos.

Powell terá que equilibrar cuidadosamente sinais de desaceleração econômica contra preocupações com a inflação crescente em seu discurso na sexta-feira, diz Roman Gaiser, chefe de renda fixa na Columbia Threadneedle Investments. Gaiser espera que seus comentários sejam cautelosos e que ele evite se comprometer antecipadamente com uma redução de juros.

Nesta quinta, dirigentes do BC norte-americano indicaram cautela sobre a trajetória dos juros. O presidente do Fed de Kansas City, Jeff Schmid, avaliou que os riscos para a inflação nos EUA são maiores do que os relativos à situação atual do mercado de trabalho e a presidente do Fed de Cleveland, Beth Hammack, afirmou que, com os dados econômicos atuais do país, optaria por manter inalterada a taxa de juros em setembro.

Já Raphael Bostic (Fed de Atlanta) afirmou que ainda considera um corte de juros neste ano, sem detalhar em qual reunião.

Entre os destaques da sessão, investidores ponderaram os resultados trimestrais do Walmart (-4,50%), que ampliou o lucro, mas teve ganho ajustado abaixo do esperado. A divulgação do balanço da gigante varejista acontece após a rival Target (-1,67%) registrar queda nas vendas pelo 11º trimestre consecutivo.

Enquanto isso, os papéis de empresas de tecnologia ligadas à inteligência artificial (IA) estendiam as perdas da quarta-feira A Nvidia caiu 0,24%, a Micron Technology recuou 1,21% e a Broadcom cedeu 0,54%.

*Com informações da Dow Jones Newswires

