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Bolsa de Valores Bolsas de NY fecham em queda com impasse no Oriente Médio e preocupações de IA O Dow Jones teve queda de 0,05%, aos 49.141,93 pontos, enquanto o S&P 500 recuou 0,49%, aos 7.138,80 pontos, e o Nasdaq caiu 0,90%, aos 24.663,80 pontos

As bolsas de Nova York encerraram a terça-feira (28) em queda, com o setor de tecnologia pressionado por preocupações com IA. No Oriente Médio, a falta de avanços significativos nas negociações também pesava no sentimento, enquanto temores inflacionários devem manter a política monetária dos EUA inalterada.

O Dow Jones teve queda de 0,05%, aos 49.141,93 pontos, enquanto o S&P 500 recuou 0,49%, aos 7.138,80 pontos, e o Nasdaq caiu 0,90%, aos 24.663,80 pontos.

O noticiário geopolítico continua sendo destaque. O Irã está preparando uma nova proposta para fim do bloqueio no Estreito de Ormuz, em meio à postura cética da Casa Branca sobre a proposição inicial.

A Reuters afirma que as agências de inteligência dos EUA estudam a reação de Teerã caso Donald Trump declarasse vitória unilateral na guerra. Nesta terça, o Irã teria informado estar em "estado de colapso", segundo Trump.

Em meio ao cenário, as empresas de energia subiram, acompanhando o preço do petróleo. A Devon Energy avançou 2,66%, a Exxon subiu 1,60% e a Chevron, 1,94%. Em contrapartida, as mineradoras recuaram, assim como os metais. A Newmont caiu 5,32%, a AngloGold Ashanti perdeu 4,36% e a Freeport-McMoran cedeu 3,90%.

As techs também registraram perdas, com a Nvidia caindo 1,59%, enquanto a Intel perdeu 0,55%, a AMD recuou 3,41% e a Broadcom, 4,39%. A OpenAI frustrou metas de receita e novos usuários, levantando preocupações sobre os investimentos no setor. Segundo o Swissquote, "a estrutura da IA "está se construindo como um castelo de cartas", dependendo de resultados da Anthropic e da própria OpenAI. "Se algo desse errado com essas duas empresas, a IA não desapareceria, mas os mercados enfrentariam uma significativa reavaliação de preços", afirmam.

Em reação aos resultados trimestrais, a Coca-Cola avançou 3,86%, enquanto o General Motors subiu 1,27%. A Visa (-0,11%) também divulga seus resultados nesta terça, após o fechamento dos mercados.

Nesta terça, o Federal Reserve iniciou a reunião de política monetária e deve anunciar na quarta-feira a manutenção dos juros dos EUA.



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