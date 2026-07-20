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IMPACTOS ECONÔMICOS Bolsas de NY fecham em queda com quadro geopolítico e Dow Jones mais pressionado Os conflitos entre EUA e Irã pelo controle do Estreito de Ormuz impactam bolsas americanas

As bolsas de Nova York fecharam em baixa nesta segunda-feira (20), com o Dow Jones exibindo perdas mais acentuadas em meio aos persistentes riscos geopolíticos.

O Dow Jones teve baixa de 0,59%, nos 51.839,26 pontos. O S&P 500 caiu 0,19%, aos 7.443,31 pontos. O Nasdaq perdeu os ganhos na reta final do pregão e caiu 0,05%, encerrando nos 25.508,07 pontos.

Os riscos geopolíticos persistem, com os EUA realizando ataques aéreos contra o Irã, numa tentativa de reabrir o Estreito de Ormuz. O Irã retaliou lançando drones e mísseis contra bases americanas. Os preços do petróleo fecharam em alta, reagindo também a novo endurecimento do tom do presidente dos EUA, Donald Trump.

Ações da Apple (-2%), Home Depot (-1,7%) e Merck (-1,9%) pesaram no Dow Jones nesta segunda-feira. A Boeing (-1,8%) foi outro ativo que inibiu o Dow Jones. O CEO da empresa, Kelly Ortberg, disse à CNBC que a fabricante de aviões precisará de "mais alguns anos" para sanear suas finanças antes de lançar um novo jato comercial. Em relação a encomendas, a empresa assinou acordos para fornecer novos jatos para a Riyadh Air.

As ações de fabricantes de chips e de infraestrutura de IA subiram nesta segunda. O ETF iShares Semiconductor ganhou 0,5%, ainda que tenha recuado da máxima do dia. Sandisk e Western Digital tiveram ganhos de 2,7% e 2,4%. Nvidia subiu 0,2% e a Intel, 2,1%.

Duas estatais chinesas de investimento injetaram quase US$ 9 bilhões para sustentar o mercado de ações, após temores em torno da inteligência artificial (IA) desencadearem uma onda de vendas nas últimas semanas.

A Microsoft conseguia engatar uma melhora e encerrou o pregão com ganho de 2,1%. A AMD (1,6%) anunciou a ampliação de sua parceria estratégica de longo prazo com a Microsoft para expandir o uso de GPUs, CPUs, soluções de rede e software da fabricante no Azure.

O ADR da Alibaba avançou 4,7% após a empresa apresentar uma prévia de seu novo modelo de IA.

A Paramount fechou em queda de 2% e a Warner recuou 3,8%, após a Justiça dos Estados Unidos determinar nesta segunda-feira que as companhias suspendam sua fusão de US$ 81 bilhões.

As mineradoras fecharam mistas. A Freeport-McMoran subiu 0,7% e a Southern Copper, 1,5%, enquanto a Newmont caiu 0,6%, após medida de Trump para ajustar importações de alumínio.

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