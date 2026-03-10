Bolsas de NY fecham mistas após tom de Trump sobre minas em Ormuz tirar ganhos da sessão

A- A+

As bolsas de Nova York fecharam mistas nesta terça-feira, 10, com perdas no Dow Jones e S&P 500 e o Nasdaq perto da estabilidade, após o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmar que, se o Irã tiver colocado minas no Estreito de Ormuz, deve removê-las imediatamente. Mais cedo, as bolsas subiam, impulsionadas pelo alívio trazido pelo tombo do petróleo em meio a notícias desencontradas de escolta a navio pelo estreito e diante de potencial discussão sobre liberação de reservas estratégicas da commodity.

O Dow Jones fechou em baixa de 0,07%, aos 47.706,51 pontos. O S&P 500 terminou com queda de 0,21%, aos 6.781,48 pontos, e o Nasdaq terminou com variação de 0,01%, aos 22.697,10 pontos.

Mais cedo, o mercado vinha embalado por notícias sobre discussão de liberação de reservas estratégicas e comentários do secretário de Energia, Chris Wright, que afirmou em uma publicação nas redes sociais, posteriormente apagada, que a Marinha dos EUA conseguiu escoltar um petroleiro pelo estreito. A Guarda Revolucionária do Irã negou a informação.

Com o recuo do petróleo na sessão regular, as ações de petrolíferas cederam. A Chevron caiu 1,66% e a ExxonMobil recuou 1,54%. A baixa, contudo, não motivou recompras nas companhias aéreas, que realizaram a alta da véspera. A American Airlines fechou em queda de 2,97%. A United Airlines perdeu 3,6% e Delta recuou 2,16%.

O setor de tecnologia foi destaque entre as altas, com o índice que agrupa empresas do setor no S&P 500 avançando 1,8%. A Intel (+2,63%) e Nvidia (+1,16%) ajudaram no movimento.

A Amazon fechou em alta de 0,39%. A companhia estava captando US$ 37 bilhões em títulos em dólares em uma oferta que pode chegar a quase US$ 50 bilhões com a venda planejada de dívida em euros, segundo o Yahoo Finance. A Amazon está ofertando títulos com grau de investimentos dos EUA em 11 tranches, com prazos de vencimento variando de dois a 50 anos.

O direcional de Wall Street também contava mais cedo com dados que mostraram que as revendas de moradias nos Estados Unidos subiram em fevereiro ante janeiro, contrastando com projeções de queda.

